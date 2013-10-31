[NOTA PER LE REDAZIONI] CARIPARMA TEST MATCH ITALIA 2013 - LANCIO NAZIONALE - TORINO, 6 NOVEMBRE 2013 - ORE 11.00
di Redazione
31/10/2013
Cari colleghi,
il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarVi alla presentazione nazionale dei Cariparma Test Match 2013 che si terrà presso il
Foyer del Teatro Regio di Torino mercoledì 6 novembre a partire dalle ore 11.00.
Unitamente al Presidente federale ed alle autorità sarà presente la Squadra Nazionale al completo, radunata a Torino in preparazione al Cariparma
Test Match di sabato 9 novembre contro l'Australia.
Vi preghiamo di confermare la presenza all'Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ANTI-MOGLIANO
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: APPROVATO IL BILANCIO 2012-2013 E RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI
Redazione