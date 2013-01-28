CERIMONIA CONSEGNA CAPS - ACCESSO SALONE D'ONORE DEL CONI - 3 FEBBRAIO
di Redazione
28/01/2013
CERIMONIA CONSEGNA CAPS – ACCESSO SALONE D’ONORE DEL CONI - 3 FEBBRAIO Cari colleghi, vi ricordiamo, qualora foste intenzionati ad accedere alla cerimonia di consegna dei caps ufficiali della Nazionale Italiana Rugby, in programma a partire dalle ore 10.00 di domenica 3 febbraio presso il Salone d’Onore del CONI, che è necessario inviare conferma di partecipazione all’indirizzo email [email protected] ( mailto:[email protected] ) entro e non oltre le ore 14.00 venerdì 1 febbraio. Sarà cura dell’Ufficio Stampa FIR inoltrare la lista dei colleghi che faranno richiesta all’Ufficio Stampa del CONI. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
