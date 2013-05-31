[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA CT JACQUES BRUNEL - ROMA, 1 GIUGNO 2013 - ORE 14.00
di Redazione
31/05/2013
CONFERENZA STAMPA CT JACQUES BRUNEL – ROMA, 1 GIUGNO 2013 – ORE 14.00
Cari colleghi,
vi ricordiamo che domani alle ore 14.00, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, il Commissario Tecnico Jacques Brunel
ed il Manager Luigi Troiani, unitamente a due giocatori, terranno una conferenza stampa in vista della partenza per il tour estivo in Sudafrica.
Nel caso sia vostra intenzione partecipare, vi invitiamo a far pervenire richiesta di accredito all’indirizzo email [email protected] entro le
ore 17.00 di oggi, venerdì 31 maggio.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
