[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA LANCIO CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA - MILANO, 18 SETTEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2013

TITOLO
CONFERENZA STAMPA LANCIO CAMPIONATO ITALIANO D’ECCELLENZA – MILANO, 18 SETTEMBRE
Cari colleghi,
vi preghiamo di prendere nota che la stagione 2013/2014 del Campionato Italiano d’Eccellenza verrà presentata mercoledì 18 settembre alle ore
12.00 presso il Westin Palace Hotel di Milano, in Piazza della Repubblica 20.
Interverranno il Presidente federale Alfredo Gavazzi ed i rappresentanti delle Società partecipanti al massimo campionato.
Seguirà invito ufficiale.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


