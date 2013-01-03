Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE GAVAZZI - CT BRUNEL, ROMA 10 GENNAIO 2013

NOTA PER LE REDAZIONI – CONFERENZA STAMPA GIOVEDI’ 10 GENNAIO
Cari colleghi,
giovedì 10 gennaio alle ore 12.00, presso la Sala Ospitalità dello Stadio Olimpico di Roma (ingresso Curva Sud) il Presidente federale Alfredo
Gavazzi ed il Commissario Tecnico Jacques Brunel terranno una conferenza stampa nel corso della quale verrà ufficializzata la lista dei trenta
giocatori convocati con la Squadra Nazionale in vista del turno inagurale dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a [email protected]
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti



