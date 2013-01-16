[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA RBS 6 NAZIONI 2013 - DOMANI ORE 12.00 - SALA PROTOMOTECA - ROMA
di Redazione
16/01/2013
CONFERENZA STAMPA RBS 6 NAZIONI 2013 - DOMANI ORE 12.00 - SALA PROTOMOTECA - ROMA
Cari colleghi,
si ricorda che domani alle ore 12.00, presso la Sala della Protomoteca del Palazzo del Campidoglio in Roma, è in programma la conferenza stampa di
presentazione istituzionale dell’RBS 6 Nazioni 2013. Intervengono il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, il Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno,
l'Amministratore Delegato di CONI Servizi Raffaele Pagnozzi.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione