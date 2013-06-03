[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTATTI SQUADRA NAZIONALE - TOUR 2013
di Redazione
03/06/2013
CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TOUR ESTIVO 2013
Cari colleghi,
la presente per informarVi che da oggi e sino alla conclusione del tour estivo della Squadra Nazionale in Sudafrica sarò reperibile al numero di
cellulare
+27.76.35.56.849
Avrò comunque accesso al mio indirizzo email. resto a vostra disposizione e auguro buon lavoro
Andrea Cimbrico
