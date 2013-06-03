Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] CONTATTI SQUADRA NAZIONALE - TOUR 2013

[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTATTI SQUADRA NAZIONALE - TOUR 2013

di Redazione 03/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TOUR ESTIVO 2013

Cari colleghi,

la presente per informarVi che da oggi e sino alla conclusione del tour estivo della Squadra Nazionale in Sudafrica sarò reperibile al numero di

cellulare

+27.76.35.56.849

Avrò comunque accesso al mio indirizzo email. resto a vostra disposizione e auguro buon lavoro

Andrea Cimbrico







Condividi Facebook Twitter Whatsapp