Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTATTI SQUADRA NAZIONALE - TOUR 2013

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TOUR ESTIVO 2013
Cari colleghi,
la presente per informarVi che da oggi e sino alla conclusione del tour estivo della Squadra Nazionale in Sudafrica sarò reperibile al numero di
cellulare
+27.76.35.56.849
Avrò comunque accesso al mio indirizzo email. resto a vostra disposizione e auguro buon lavoro
Andrea Cimbrico


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ; CONFERMATO ANDREA DE MARCHI, ARRIVANO MARCO FRATI E GIUSEPPE BOGGIANI

Articolo Successivo

PRE RADUNO NAZIONALE SEVEN A ROMA :IL 5 GIUGNO I 12 AZZURRI PER LIONE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019