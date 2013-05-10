[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTRIBUTI AUDIO-VIDEO COMMISSARIO TECNICO JACQUES BRUNEL
di Redazione
10/05/2013
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia
inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula)
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia
inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula)
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE EMERGENTI, 30 CONVOCATI PER PREPARARE LA IRB NATIONS CUP 2013
Redazione