[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTRIBUTI AUDIO-VIDEO RIGHTS FREE - VALERIO BERNABO'
di Redazione
13/06/2013
Cari colleghi dai link sottostanti potete scaricare contributi audio-video di libero utilizzo relativi all’intervista con Valerio Bernabò, seconda linea della Nazionale e della Benetton Treviso (20 caps) che sabato a Nelspruit contro Samoa torna titolare in Azzurro dopo oltre due anni dall’ultima apparizione dal primo minuto. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti Clicca qui per scaricare la video-intervista a Valerio Bernabò (rights free) ( http://we.tl/bQE1uJeB1l ) Clicca qui per visualizzare la video-intervista a Valerio Bernabò (Youtube) ( ) Clicca qui per scaricare l’audio-intervista a Valerio Bernabò (audio) ( https://soundcloud.com/federugby/valerio-bernab-torna-dal-primo ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione