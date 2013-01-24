[NOTA PER LE REDAZIONI] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - ANDREA MASI, ROMA 24.01.13
di Redazione
24/01/2013
Cari colleghi, contribuiti audio/video di libero utilizzo con l’utility back della Nazionale Italiana Rugby Andrea Masi possono essere scaricati dai link sottostanti Video – file .mov H.264 Intervista ad Andrea Masi ( https://www.dropbox.com/s/wem5g9ysffp3g9c/AndreaMasi240113.mov ) Audio – file .mp3 Intervista ad Andrea Masi ( https://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-andrea-masi-24 ) L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
