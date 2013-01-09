[NOTA PER LE REDAZIONI] DOMANI CONFERENZA STAMPA ANNUNCIO CONVOCATI RBS 6 NAZIONI 2013
di Redazione
09/01/2013
CONFERENZA STAMPA - GIOVEDI' 10 GENNAIO, ORE 12.00
Stadio Olimpico, Area Ospitalità
Cari colleghi,
si ricorda che domani giovedì 10 gennaio alle ore 12.00, presso la Sala Ospitalità dello Stadio Olimpico di Roma (accesso dalla Curva Sud), il
Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ed il Commissario Tecnico Jacques Brunel ufficializzeranno nel corso di una conferenza stampa la lista dei trenta
Azzurri convocati in vista del turno inaugurale dell’RBS 6 Nazioni 2013.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
