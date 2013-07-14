[NOTA PER LE REDAZIONI] DOMANI L'ARRIVO DEI NAZIONALI ITALIANI
[NOTA PER LE REDAZIONI] ZEBRE RUGBY : DOMANI L'ARRIVO DEI NAZIONALI ITALIANI
Parma – Domani, lunedì 15 Luglio 2013, il gruppo delle Zebre Rugby già al lavoro da due settimane agli ordini dello staff tecnico diretto da
Andrea Cavinato si ritroverà per la prima volta in questa stagione 2013/2014 al completo accogliendo i nazionali italiani. Sono undici i reduci dal
tour sudafricano di giugno con la nazionale di Brunel: tra loro c’è anche uno dei nuovi acquisti della franchigia federale, l’apertura Tommaso
Iannone proveniente dalla Benetton Treviso. Oltre a Iannone saranno al lavoro insieme a vecchi e nuovi compagni anche tre bianconeri che hanno
raccolto la loro prima presenza azzurra proprio durante l’ultima serie di gare valide per le Castle Lager Series : il mediano di mischia Chillon, il
tallonatore Manici e l’ala Sarto autore anche di una segnature nella sua gara d’esordio.
A loro si aggiungeranno le altre Zebre nazionali: gli avanti Aguero, Bergamasco, Bortolami e Giazzon ed i trequarti Garcia, Orquera e Venditti. Dieci
giorni di lavoro intenso suddiviso tra la palestra dello SportCenter ed i campi della Cittadella del Rugby di Parma dividono la rosa bianconera dalla
partenza per il tour di gare pre-stagionali in Francia: la partenza per Saint-Affrique nell’Aveyron – sede della prima parte del ritiro
transalpino- è fissata per mercoledì 25 luglio, due giorni prima della prima sfida a Millau contro l’Aurillac valida per il Vaquerin Challenge
2013.
Il programma degli allenamenti settimanali presso i campi della Cittadella del Rugby di Parma prevede :
* Lunedì 15 Luglio 2013 – dalle ore 16.30 alle ore 19.30 circa prima suddivisi per reparto poi dalle 18.30 lavoro di squadra (Allenamento aperto a
fotografi ed operatori tv)
* Martedì 16 Luglio 2013 – dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa prima suddivisi per reparto poi dalle 10.00 lavoro di squadra.
* Mercoledì 17 Luglio 2013 – dalle ore 8.30 suddivisi per reparto
* Giovedì 18 Luglio 2013 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 circa prima suddivisi per reparto poi dalle 18.30 lavoro di squadra.
* Venerdì 19 Luglio 2013 - dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa prima suddivisi per reparto poi dalle 10.00 lavoro di squadra.
* Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2013 – riposo
Redazione