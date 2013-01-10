[NOTA PER LE REDAZIONI] ERRATA CORRIGE
di Redazione
10/01/2013
Cari colleghi e redazioni, questa nota è per comunicare un errore nel comunicato della comunicazione della formazione delle Zebre per la gara di sabato a Parma contro Biarritz inviato questo pomeriggio. Mentre nell'articolo erano citati i 15 partenti in modo corretto, nella lista c'erano due errori in prima linea. Vogliate accettare le mie scuse per il disagio creato a voi ed ai vostri lettori. La formazione delle Zebre che sabato 12 Gennaio 2013 alle 14.35 ospiterà il Biarritz allo stadio XXV Aprile di Parma: ( http://www.zebrerugby.eu/tanti-rientri-nelle-zebre-che-sabato-ospitano-biarritz-a-parma-in-heineken-cup/ ) 15 Paolo BUSO 14 Matteo PRATICHETTI 13 Gonzalo GARCIA (cap) 12 Daniel HALANGAHU 11 Sinoti SINOTI 10 Luciano ORQUERA 9 Alberto CHILLON* 8 Josh SOLE 7 Mauro BERGAMASCO 6 Filippo FERRARINI* 5 Michael VAN VUREN 4 Quintin GELDENHUYS 3 David RYAN 2 Andrea MANICI 1 Matias AGUERO A disposizione : 16 Carlo FESTUCCIA 17 Luca REDOLFINI 18 Salvatore PERUGINI 19 Emiliano CAFFINI* 20 Nicola BELARDO* 21 Tito TEBALDI 22 Alberto BENETTIN* 23 Ruggero TREVISAN* All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non disponibili per infortunio: Marco BORTOLAMI, Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Filippo CRISTIANO, Carlo FAZZARI*, Luca MARTINELLI*, David ODIETE*, Leonardo SARTO*, Andries VAN SCHALKWYK , Giovanbattista VENDITTI* Arbitro: Peter Fitzgibbon (Irish Rugby Football Union) Assistenti: Stuart Gaffikin e David Keane (entrambi Irish Rugby Football Union) TMO : Dermot Moloney (Irish Rugby Football Union) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] LANCIO EUROPEO RBS 6 NAZIONI 2013 - LONDRA, 23 GENNAIO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, I 30 AZZURRINI PER LE PRIME DUE GIORNATE
Redazione