[NOTA PER LE REDAZIONI] FINALE ECCELLENZA 2012/2013, CARTELLA STAMPA ONLINE
di Redazione
24/05/2013
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare una serie di documenti e contributi multimediali di libero utilizzo relativi alla Finale del Campionato
Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano, in calendario domani alle ore 16.40 allo Stadio “Enrico Chersoni” di
Prato.
Clicca qui per la cartella stampa della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza
Di seguito un elenco dei file presenti all’interno della cartella:
Foglio formazioni Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano, formazioni annunciate
Media Guide Eccellenza 2012/2013
Classifica marcatori Eccellenza 2012/13
Audio (rights free): Andrea De Rossi – tecnico Estra I Cavalieri Prato – presentazione finale
Audio (rights free): Umberto Casellato – tecnico Marchiol Mogliano – presentazione finale
Audio (rights free): Edoardo Gori e Davide Giazzon, Azzurri contro. Parlano il tallonatore delle Zebre ed il numero nove della Benetton, prodotti del
vivaio delle due finaliste.
Foto (rights free, credit FIR): Edoardo Gori e Davide Giazzon, Azzurri contro. I due atleti della Nazionale scherzano presentando la Finale del
Campionato Italiano d’Eccellenza ed augurano la vittoria ai rispettivi Club d’origine.
Foto (rights free, credit I Cavalieri Prato): Locandina Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Loghi ufficiali Società finaliste
