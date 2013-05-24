Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] FINALE ECCELLENZA 2012/2013, CARTELLA STAMPA ONLINE

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare una serie di documenti e contributi multimediali di libero utilizzo relativi alla Finale del Campionato
Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano, in calendario domani alle ore 16.40 allo Stadio “Enrico Chersoni” di
Prato.
Clicca qui per la cartella stampa della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza
Di seguito un elenco dei file presenti all’interno della cartella:
Foglio formazioni Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano, formazioni annunciate
Media Guide Eccellenza 2012/2013
Classifica marcatori Eccellenza 2012/13
Audio (rights free): Andrea De Rossi – tecnico Estra I Cavalieri Prato – presentazione finale
Audio (rights free): Umberto Casellato – tecnico Marchiol Mogliano – presentazione finale
Audio (rights free): Edoardo Gori e Davide Giazzon, Azzurri contro. Parlano il tallonatore delle Zebre ed il numero nove della Benetton, prodotti del
vivaio delle due finaliste.
Foto (rights free, credit FIR): Edoardo Gori e Davide Giazzon, Azzurri contro. I due atleti della Nazionale scherzano presentando la Finale del
Campionato Italiano d’Eccellenza ed augurano la vittoria ai rispettivi Club d’origine.
Foto (rights free, credit I Cavalieri Prato): Locandina Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Loghi ufficiali Società finaliste


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: FIRMATO L'ACCORDO CON STEVEN BORTOLUSSI

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ECCELLENZA, DOMANI LA FINALE SCUDETTO: PRATO E MOGLIANO INSEGUONO IL PRIMO TITOLO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019