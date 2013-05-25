[NOTA PER LE REDAZIONI] FINALE ECCELLENZA - IMMAGINI RIGHTS FREE E TABELLINO AGGIORNATO
di Redazione
25/05/2013
FINALE ECCELLENZA - IMMAGINI RIGHTS FREE E TABELLINO AGGIORNATO
Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare un archivio contenente sei immagini di libero utilizzo dalla finale del Campionato Italiano
d'Eccellenza 2012/13 giocata oggi allo Stadio Enrico Chersoni di Prato e vinta da Marchiol Mogliano per 16-11 sugli Estra I Cavalieri Prato.
Il credit per tutte le immagini è Fotosportit/FIR
IMMAGINI FINALE CAMPIONATO ITALIANO ECCELLENZA 2012/2013
Di seguito è invece disponibile la versione riveduta e corretta del tabellino della Finale:
Prato, Stadi “Enrico Chersoni” – sabato 25 maggio 2013
Eccellenza, Finale
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 11-16
Marcatori: p.t. 2’ m. Onori (0-5); 6’ m. Nifo (5-5); 34’ cp. Fadalti (5-8); s.t. 3’ m. Onori (5-13); 7’ cp. Ragusi (8-13); 18’ cp. Ragusi
(11-13); 27’ cp. Nathan (11-16)
Estra I Cavalieri Prato: Ragusi; Siale, Majstorovic (3’ pt. Tempestini), McCann, Ngawini; Vezzosi, Patelli (cap, 12’ Frati M.); Bernini (10’ st.
Del Nevo), Saccardo, Ruffolo; Nifo (39’ st. Boggiani), Cavalieri; Roan, Giovanchelli, Borsi (4’ st. Garfagnoli)
all. De Rossi/Frati
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Candiago E. (cap)., Barbini Mar.; Swanepoel, Pavanello E.
(37’ st. Maso); Ravalle (1’ st. Ceccato A.), Gianesini (39’ st. Meggetto), Costa-Repetto
all. Casellato
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)
Peroni man of the match: Lucchese (Marchiol Mogliano)
Calciatori: Fadalti (Marchiol Mogliano) 1/5; Nathan (Marchiol Mogliano) 1/1; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 2/3
Cartellini: 25’ st. giallo Ruffolo (Estra I Cavalieri Prato); 37’ st. giallo Ceccato E. (Marchiol Mogliano); 48’ s.t. giallo Maso (Marchiol
Mogliano)
Note: giornata piovosa, campo pesante, stadio esaurito in ogni ordine di posto. In tribuna il Presidente FIR Alfredo Gavazzi, il Presidente Onorario
FIR Giancarlo Dondi, il vice-presidente vicario Nino Saccà, l’arbitro internazionale Dave Pearson.
Nicola Benettin premiato all’intervallo MVP dell’Eccellenza 2012/2013.
Redazione