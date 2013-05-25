Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] FINALE ECCELLENZA - IMMAGINI RIGHTS FREE E TABELLINO AGGIORNATO

di Redazione 25/05/2013

Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare un archivio contenente sei immagini di libero utilizzo dalla finale del Campionato Italiano

d'Eccellenza 2012/13 giocata oggi allo Stadio Enrico Chersoni di Prato e vinta da Marchiol Mogliano per 16-11 sugli Estra I Cavalieri Prato.

Il credit per tutte le immagini è Fotosportit/FIR

IMMAGINI FINALE CAMPIONATO ITALIANO ECCELLENZA 2012/2013

Di seguito è invece disponibile la versione riveduta e corretta del tabellino della Finale:

Prato, Stadi “Enrico Chersoni” – sabato 25 maggio 2013

Eccellenza, Finale

Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 11-16

Marcatori: p.t. 2’ m. Onori (0-5); 6’ m. Nifo (5-5); 34’ cp. Fadalti (5-8); s.t. 3’ m. Onori (5-13); 7’ cp. Ragusi (8-13); 18’ cp. Ragusi

(11-13); 27’ cp. Nathan (11-16)

Estra I Cavalieri Prato: Ragusi; Siale, Majstorovic (3’ pt. Tempestini), McCann, Ngawini; Vezzosi, Patelli (cap, 12’ Frati M.); Bernini (10’ st.

Del Nevo), Saccardo, Ruffolo; Nifo (39’ st. Boggiani), Cavalieri; Roan, Giovanchelli, Borsi (4’ st. Garfagnoli)

all. De Rossi/Frati

Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Candiago E. (cap)., Barbini Mar.; Swanepoel, Pavanello E.

(37’ st. Maso); Ravalle (1’ st. Ceccato A.), Gianesini (39’ st. Meggetto), Costa-Repetto

all. Casellato

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Damasco (Napoli)

Peroni man of the match: Lucchese (Marchiol Mogliano)

Calciatori: Fadalti (Marchiol Mogliano) 1/5; Nathan (Marchiol Mogliano) 1/1; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 2/3

Cartellini: 25’ st. giallo Ruffolo (Estra I Cavalieri Prato); 37’ st. giallo Ceccato E. (Marchiol Mogliano); 48’ s.t. giallo Maso (Marchiol

Mogliano)

Note: giornata piovosa, campo pesante, stadio esaurito in ogni ordine di posto. In tribuna il Presidente FIR Alfredo Gavazzi, il Presidente Onorario

FIR Giancarlo Dondi, il vice-presidente vicario Nino Saccà, l’arbitro internazionale Dave Pearson.

Nicola Benettin premiato all’intervallo MVP dell’Eccellenza 2012/2013.







