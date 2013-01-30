Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO INCONTRO ITALRUGBY-SETTEBELLO

30/01/2013

TITOLO
FOTO INCONTRO ITALRUGBY-SETTEBELLO
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare immagini di libero utilizzo (credit FIR) relative all'incontro di oggi, presso il CPO "Giulio Onesti" di
Roma, tra la Nazionale Italiana Rugby e la Nazionale Italiana Pallanuoto.
ITALRUGBY E SETTEBELLO, INCONTRO ALL'ACQUA ACETOSA
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

