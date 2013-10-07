[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO PRESENTAZIONE COPPE EUROPEE 2013/14
di Redazione
07/10/2013
07 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Cari colleghi,
dal link sottostante potete scaricare quattro immagini di libero utilizzo (credit ERC) della presentazione di Heineken Cup ed Amlin Challenge Cup
tenutasi oggi presso la sede di Sky Italia a Milano.
Foto Capitani Heineken Cup/Amlin Challenge Cup - Milano 7.10.13 (
https://www.wetransfer.com/downloads/23f37729bfbde5ec815dfd3c14f8b44b20131007134310/2cfb3952c0b35f19fc275f5bbcb2096b20131007134310/3f3f63 )
Nelle foto Marco Bortolami (capitano Zebre), Antonio Pavanello (capitano Benetton Treviso), Edoardo Candiago (capitano Marchiol Mogliano, Campione
d'Italia), Paul Griffen (capitano Cammi Calvisano), Gabriel Pizarro (capitano Rugby Viadana), Filippo Vezzosi (atleta Estra I Cavalieri Prato).
Per info: John Corcoran - ERC Head of Communications [email protected] ( mailto:[email protected] )
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Redazione