[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO PRESENTAZIONE COPPE EUROPEE 2013/14

Redazione

di Redazione

07/10/2013

TITOLO
07 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR

Cari colleghi,
dal link sottostante potete scaricare quattro immagini di libero utilizzo (credit ERC) della presentazione di Heineken Cup ed Amlin Challenge Cup
tenutasi oggi presso la sede di Sky Italia a Milano.
Foto Capitani Heineken Cup/Amlin Challenge Cup - Milano 7.10.13 (
https://www.wetransfer.com/downloads/23f37729bfbde5ec815dfd3c14f8b44b20131007134310/2cfb3952c0b35f19fc275f5bbcb2096b20131007134310/3f3f63 )
Nelle foto Marco Bortolami (capitano Zebre), Antonio Pavanello (capitano Benetton Treviso), Edoardo Candiago (capitano Marchiol Mogliano, Campione
d'Italia), Paul Griffen (capitano Cammi Calvisano), Gabriel Pizarro (capitano Rugby Viadana), Filippo Vezzosi (atleta Estra I Cavalieri Prato).
Per info: John Corcoran - ERC Head of Communications [email protected] ( mailto:[email protected] )

Simona De Toma
Ufficio Stampa

Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma

Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )

Redazione

Redazione

