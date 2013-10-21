[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013

FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013Cari colleghi,si allegano le due fotografie ufficiali della Squadra Nazionale che ha iniziato oggi la preparazione ai Cariparma Test Match 2013 che, nel mese dinovembre, vedranno gli Azzurri affrontare Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre), Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina (RomaOlimpico, sabato 23 novembre).Le foto sono di libero utilizzo, si prega di citare il credit Fotosportit/FIR.Di seguito le didascalie relative alle due immagini:Foto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – solo atletiIn alto da sinistra: Vosawai, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., De Marchi Al., Barbieri, Manici, Allan, TrevisanAl centro da sinistra: Rizzo, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi, FavaroSeduti da sinistra: Chillon, Garcia, McLean, Di Bernardo, Venditti, Parisse (capitano), Iannone, Benvenuti, Gori, Botes, Orquera, CanaleFoto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – atleti e staffIn alto da sinistra: Di Bernardo, Iannone, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., Venditti, De Marchi Al., Allan, Benvenuti,Canale, Trevisan, GoriAl centro da sinistra: Garcia, Aguero, Rizzo, McLean, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi,Barbieri, Favaro, Orquera, ManiciSeduti da sinistra: Chillon, Nicoletto (fisio), Calabrò (baggage master), Porcelli (medico di squadra), Ieracitano (resp. medico), Sanguin(preparatore), Brunel (CT), Parisse (capitano), Troiani (Manager), Berot (ass. CT), Fonzi (video analyst), Cimbrico (media manager), Bergonzi (fisio),Botes