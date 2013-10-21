[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013
di Redazione
21/10/2013
FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013
Cari colleghi,
si allegano le due fotografie ufficiali della Squadra Nazionale che ha iniziato oggi la preparazione ai Cariparma Test Match 2013 che, nel mese di
novembre, vedranno gli Azzurri affrontare Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre), Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina (Roma
Olimpico, sabato 23 novembre).
Le foto sono di libero utilizzo, si prega di citare il credit Fotosportit/FIR.
Di seguito le didascalie relative alle due immagini:
Foto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – solo atleti
In alto da sinistra: Vosawai, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., De Marchi Al., Barbieri, Manici, Allan, Trevisan
Al centro da sinistra: Rizzo, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi, Favaro
Seduti da sinistra: Chillon, Garcia, McLean, Di Bernardo, Venditti, Parisse (capitano), Iannone, Benvenuti, Gori, Botes, Orquera, Canale
Foto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – atleti e staff
In alto da sinistra: Di Bernardo, Iannone, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., Venditti, De Marchi Al., Allan, Benvenuti,
Canale, Trevisan, Gori
Al centro da sinistra: Garcia, Aguero, Rizzo, McLean, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi,
Barbieri, Favaro, Orquera, Manici
Seduti da sinistra: Chillon, Nicoletto (fisio), Calabrò (baggage master), Porcelli (medico di squadra), Ieracitano (resp. medico), Sanguin
(preparatore), Brunel (CT), Parisse (capitano), Troiani (Manager), Berot (ass. CT), Fonzi (video analyst), Cimbrico (media manager), Bergonzi (fisio),
Botes
Redazione