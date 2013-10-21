Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013

di Redazione

21/10/2013

TITOLO


FOTO UFFICIALI SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2013

Cari colleghi,

si allegano le due fotografie ufficiali della Squadra Nazionale che ha iniziato oggi la preparazione ai Cariparma Test Match 2013 che, nel mese di
novembre, vedranno gli Azzurri affrontare Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre), Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina (Roma
Olimpico, sabato 23 novembre).

Le foto sono di libero utilizzo, si prega di citare il credit Fotosportit/FIR.

Di seguito le didascalie relative alle due immagini:

Foto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – solo atleti

In alto da sinistra: Vosawai, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., De Marchi Al., Barbieri, Manici, Allan, Trevisan

Al centro da sinistra: Rizzo, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi, Favaro

Seduti da sinistra: Chillon, Garcia, McLean, Di Bernardo, Venditti, Parisse (capitano), Iannone, Benvenuti, Gori, Botes, Orquera, Canale


Foto Squadra Nazionale – Cariparma Test Match 2013 – atleti e staff

In alto da sinistra: Di Bernardo, Iannone, Giazzon, Morisi, Campagnaro, Aguero, Ghiraldini, Bergamasco Ma., Venditti, De Marchi Al., Allan, Benvenuti,
Canale, Trevisan, Gori

Al centro da sinistra: Garcia, Aguero, Rizzo, McLean, Castrogiovanni, Sarto, Pavanello A., Bernabò, Furno, Bortolami, Zanni, Cittadini, Sgarbi,
Barbieri, Favaro, Orquera, Manici

Seduti da sinistra: Chillon, Nicoletto (fisio), Calabrò (baggage master), Porcelli (medico di squadra), Ieracitano (resp. medico), Sanguin
(preparatore), Brunel (CT), Parisse (capitano), Troiani (Manager), Berot (ass. CT), Fonzi (video analyst), Cimbrico (media manager), Bergonzi (fisio),
Botes


