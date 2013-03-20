[NOTA PER LE REDAZIONI] INVITO CONFERENZA STAMPA CONAD CENTRO NORD DI VENERDI' 22 MARZO 2013
di Redazione
20/03/2013
invito conferenza stampa evento pro terremotati - 22 marzo.pdf
Rabodirect PRO12 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=344&Itemid=907&lang=it )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
Gentilissimi colelghi e radazioni,
vi inoltro l’invito alla conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico a favore dei territori colpiti dal terremoto organizzato da CONAD
Centro Nord del 21 Aprile allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia : RUGBY Vs TERREMOTO con la partita di RaboDirect PRO12 tra Zebre Rugby e
gli irlandesi di Leinster (
http://www.zebrerugby.eu/partita-vendita-online-biglietti-gara-zebre-contro-leinster-reggio-emilia-bergamasco-rugby-sostegno/ ). La conferenza di
terrà :
Venerdì 22 Marzo 2013, ore 12.00
c/o Tensostruttura in P.zza Martiri
(di fronte al Teatro Comunale)
Reggiolo (Reggio Emilia)
Interverranno:
Marzio Ferrari, Presidente Conad Centro Nord
Sonia Masini, Presidente Provincia di Reggio Emilia
Natalia Maramotti, Assessore alla Cura della comunità del Comune di Reggio E.
Barbara Bernardelli, Sindaco Reggiolo
Giancarlo Dondi, Presidente onorario FIR
Daniele Reverberi, Presidente Zebre
Alessandro Barilli, Presidente Reggiana Calcio
Saranno inoltre presenti i Sindaci dei Comuni della provincia di Reggio Emilia e di Mantova (Gonzaga) colpiti dal terremoto lo scorso maggio con i
quali ci stiamo già impegnando in diversi progetti di messa in sicurezza e ricostruzione.
Nella speranza che possiate essere presenti, porgo i miei più cordiali saluti.
R.S.V.P.
Veronica Corchia
Relazioni Esterne
Conad Centro Nord soc. coop.
Via Kennedy 5 - 42040 Campegine
tel. 0522 905298 - fax 0522 905222
cel. +39 340 9093262
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Rabodirect PRO12 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=344&Itemid=907&lang=it )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
Gentilissimi colelghi e radazioni,
vi inoltro l’invito alla conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico a favore dei territori colpiti dal terremoto organizzato da CONAD
Centro Nord del 21 Aprile allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia : RUGBY Vs TERREMOTO con la partita di RaboDirect PRO12 tra Zebre Rugby e
gli irlandesi di Leinster (
http://www.zebrerugby.eu/partita-vendita-online-biglietti-gara-zebre-contro-leinster-reggio-emilia-bergamasco-rugby-sostegno/ ). La conferenza di
terrà :
Venerdì 22 Marzo 2013, ore 12.00
c/o Tensostruttura in P.zza Martiri
(di fronte al Teatro Comunale)
Reggiolo (Reggio Emilia)
Interverranno:
Marzio Ferrari, Presidente Conad Centro Nord
Sonia Masini, Presidente Provincia di Reggio Emilia
Natalia Maramotti, Assessore alla Cura della comunità del Comune di Reggio E.
Barbara Bernardelli, Sindaco Reggiolo
Giancarlo Dondi, Presidente onorario FIR
Daniele Reverberi, Presidente Zebre
Alessandro Barilli, Presidente Reggiana Calcio
Saranno inoltre presenti i Sindaci dei Comuni della provincia di Reggio Emilia e di Mantova (Gonzaga) colpiti dal terremoto lo scorso maggio con i
quali ci stiamo già impegnando in diversi progetti di messa in sicurezza e ricostruzione.
Nella speranza che possiate essere presenti, porgo i miei più cordiali saluti.
R.S.V.P.
Veronica Corchia
Relazioni Esterne
Conad Centro Nord soc. coop.
Via Kennedy 5 - 42040 Campegine
tel. 0522 905298 - fax 0522 905222
cel. +39 340 9093262
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
(ERRATA CORRIGE) [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
Redazione