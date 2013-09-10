Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] INVITO CONFERENZA STAMPA FIR - ROMA 12.09.13

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2013

Cari colleghi,
il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarvi al lancio della nuova campagna di comunicazione FIR che si svolgerà giovedì 12
settembre alle ore 12.00 presso la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma.
Si prega di confermare la presenza all'indirizzo email [email protected] o telefonicamente al +39.06.45.21.31.12/14
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


