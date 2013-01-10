Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] INVITO CONFERENZA STAMPA RBS 6 NAZIONI - GIOVEDI' 17 GENNAIO 2013, ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

10/01/2013

TITOLO
Cari colleghi,
Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarVi giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 12.00, presso la Sala
della Protomoteca del Palazzo del Campidoglio in Roma, alla conferenza stampa di presentazione dell'RBS 6 Nazioni.
Si prega di dare conferma di partecipazione all'indirizzo emai [email protected]
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



