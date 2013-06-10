Loading...

ITALIA U20, FOTO E CONTRIBUITI AUDIO VITTORIA MONDIALE &quot;B&quot;

10/06/2013

TITOLO
Cari colleghi, dai link sottostanti potete scaricare alcuni contributi relativi alla vittoria della Nazionale Italiana U20 nella Finale del Junior World Rugby Trophy giocata questa notte a Temuco (Cile). Superando il Canada 45-23 (tabellino di seguito) l'Italia ha conquistato il Mondiale di seconda divisione e la promozione nel Junior World Championship del 2014 in Nuova Zelanda. Per ulteriori esigenze in merito restiamo a vostra disposizione. Clicca qui per la foto della premiazione in alta risoluzione ( http://we.tl/uGukUhBP1g ) Clicca qui per l'audio-intervista post gara al CT dell'Italia U20 Gianluca Guidi ( https://soundcloud.com/federugby/gianluca-guidi-dopo-la ) Clicca qui per il sito ufficiale del Junior World Rugby Trophy 2013 ( http://www.irb.com/jwrt ) Questo il tabellino del match: Temuco, Estadio “German Becker” – domenica 9 giugno 2013 Junior World Rugby Trophy – Finale Italia v Canada 45-23 Marcatori: p.t. 1’ m. Violi tr. Padovani (7-0); 10’ cp. Padovani (10-0); 19’ cp. O’Leary (10-3); 32' cp. O'Leary (10-6) s.t. 6' m. Mbandà tr. Padovani (17-6); 9' cp. O'Leary (17-9); 12' m. Mascott tr. O'Leary (17-16); 22' m. tecnica tr. Padovani (24-16); 28' m. Guarducci tr. Padovani (31-16); 36' m. Violi tr. Padovani (38-16); 39' m. Kay tr. O'Leary (38-23); 41' m. Campagnaro tr. Padovani (45-23) Italia: Esposito (cap); Odiete, Campagnaro, Boni, Guarducci; Padovani, Violi (39' st. Azzolini); Mbandà (37' st. Marazzi), Vian, Salvetti (26' pt. Negri); Andreotti, Trotta; Scarsini (13' st. Biancotti), Daniele (39' st. Traore), Panico all. Guidi Canada: Fitzpatrick; Webster, Kay (cap), McCann, Douglas; O’Leary, Hammond; Harvey, Heaton, Thorpe (34'-40' pt., 1' st. Smith); Hamilton, Roche; March, Mascott, Sears-Duru all. Shelley Cartellini: 22' st. giallo Kay e Sears-Duru (Canada) arb. Sylvestre (Argentina) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]  
