[NOTA PER LE REDAZIONI] ITALIA v FIJI, CONFERENZA STAMPA A CREMONA MERCOLEDI' 16 OTTOBRE, ORE 11.00

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2013

TITOLO

CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v FIJI - CONFERENZA STAMPA MERCOLEDI' 16 OTTOBRE A CREMONA

Cari colleghi,

il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ed il Sindaco di Cremona Oreste Perri hanno il piacere di invitarVi alla presentazione del Cariparma Test
Match Italia v Fiji del prossimo 16 novembre allo Stadio "Giuseppe Zini".

La conferenza stampa si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 11.00 presso la Sala dei Quadri del Palazzo Comunale di Cremona.

Vi preghiamo di confermare la presenza all'Ufficio Stampa FIR ([email protected]) o all'Ufficio Stampa del Comune di Cremona
([email protected]).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


