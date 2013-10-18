Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] ITALIA v FIJI, IL GRANDE RUGBY SBARCA NEL CENTRO DI CREMONA

di Redazione

18/10/2013

Cari colleghi, vi segnaliamo l'azione non convenzionale in programma sabato 19.00 dalle ore 16.00 nel centro di Cremona, inserita nel quadro delle
iniziative promozionali del Cariparma Test Match Italia v Fiji in programma il prossimo 16 novembre allo Stadio Zini.
Nel tardo pomeriggio di sabato è previsto l'invio di un reportage fotografico dell'azione, che potrà essere consultato anche sui canali social
Redazione

Redazione

