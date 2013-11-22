[NOTA PER LE REDAZIONI] LA NAZIONALE ITALIANA RUGBY RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO - FOTO LIBERE DA DIRITTI
di Redazione
22/11/2013
FOTO DI LIBERO UTILIZZO - UDIENZA DI PAPA FRANCESCO CON LA SQUADRA NAZIONALE
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare immagini di libero utilizzo (Credit Fotosportit/FIR) relative all'udienza privata con Sua Santità Papa
Francesco a cui hanno preso parte oggi a Città del Vaticano le Nazionali di Italia ed Argentina alla vigilia del Cariparma Test Match di domani allo
Stadio Olimpico.
CLICCA QUI PER LE FOTO DELL'UDIENZA CON SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
