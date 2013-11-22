Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] LA NAZIONALE ITALIANA RUGBY RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO - FOTO LIBERE DA DIRITTI

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FOTO DI LIBERO UTILIZZO - UDIENZA DI PAPA FRANCESCO CON LA SQUADRA NAZIONALE

Cari colleghi,

dal link sottostante è possibile scaricare immagini di libero utilizzo (Credit Fotosportit/FIR) relative all'udienza privata con Sua Santità Papa
Francesco a cui hanno preso parte oggi a Città del Vaticano le Nazionali di Italia ed Argentina alla vigilia del Cariparma Test Match di domani allo
Stadio Olimpico.

CLICCA QUI PER LE FOTO DELL'UDIENZA CON SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[MEDIA UNIT FIR] UDIENZA CON SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO - RIPRESE VIDEO DI LIBERO UTILIZZO

Articolo Successivo

La Federleague sbarca in Africa col progetto &ldquo;Kenya Charity Camp Firfl&rdquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019