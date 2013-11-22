Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] LA NAZIONALE ITALIANA RUGBY RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO - FOTO LIBERE DA DIRITTI

[NOTA PER LE REDAZIONI] LA NAZIONALE ITALIANA RUGBY RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO - FOTO LIBERE DA DIRITTI

di Redazione 22/11/2013

FOTO DI LIBERO UTILIZZO - UDIENZA DI PAPA FRANCESCO CON LA SQUADRA NAZIONALE



Cari colleghi,



dal link sottostante è possibile scaricare immagini di libero utilizzo (Credit Fotosportit/FIR) relative all'udienza privata con Sua Santità Papa

Francesco a cui hanno preso parte oggi a Città del Vaticano le Nazionali di Italia ed Argentina alla vigilia del Cariparma Test Match di domani allo

Stadio Olimpico.



CLICCA QUI PER LE FOTO DELL'UDIENZA CON SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO



L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.







