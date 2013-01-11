[NOTA PER LE REDAZIONI] LANCIO EUROPEO RBS 6 NAZIONI 2013 - LONDRA, 23 GENNAIO
di Redazione
11/01/2013
LANCIO EUROPEO RBS 6 NAZIONI 2013 - LONDRA, 23 GENNAIO
Cari colleghi,
vi informiamo che la presentazione internazionale dell’RBS 6 Nazioni 2013 si svolgerà a Londra, presso l’Hurlingham Club, nella giornata di
mercoledì 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 locali.
Saranno presenti i CT ed i Capitani delle Nazionali maschili e delle Nazionali femminili.
L’Italia sarà rappresentata per la Squadra maschile dal CT Brunel, dal Manager Troiani e dal capitano Parisse e, per la parte femminile, dal CT
Andrea Di Giandomenico e dal capitano Silvia Gaudino.
Di seguito la scaletta di massima della giornata:
- ore 8.00 arrivo delle televisioni
- ore 9.00 arrivo fotografi
- ore 9.30 fotografie ufficiali dei capitani ed arrivo della stampa
- ore 10.00 interviste e conferenze stampa
- ore 13.00 conferenza stampa Comitato Organizzatore, pranzo a seguire
- ore 14.00 fine
L’indirizzo dell’Hurlingham Club di Londra è Ranelagh Gardens London SW6 3PR
Si ricorda che saranno ammesse al lancio del 23 gennaio solo le TV proprietarie dei diritti di messa in onda dell’RBS 6 Nazioni.
Per informazioni o per confermare la partecipazione potete scrivere a [email protected]
Cari colleghi,
vi informiamo che la presentazione internazionale dell’RBS 6 Nazioni 2013 si svolgerà a Londra, presso l’Hurlingham Club, nella giornata di
mercoledì 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 locali.
Saranno presenti i CT ed i Capitani delle Nazionali maschili e delle Nazionali femminili.
L’Italia sarà rappresentata per la Squadra maschile dal CT Brunel, dal Manager Troiani e dal capitano Parisse e, per la parte femminile, dal CT
Andrea Di Giandomenico e dal capitano Silvia Gaudino.
Di seguito la scaletta di massima della giornata:
- ore 8.00 arrivo delle televisioni
- ore 9.00 arrivo fotografi
- ore 9.30 fotografie ufficiali dei capitani ed arrivo della stampa
- ore 10.00 interviste e conferenze stampa
- ore 13.00 conferenza stampa Comitato Organizzatore, pranzo a seguire
- ore 14.00 fine
L’indirizzo dell’Hurlingham Club di Londra è Ranelagh Gardens London SW6 3PR
Si ricorda che saranno ammesse al lancio del 23 gennaio solo le TV proprietarie dei diritti di messa in onda dell’RBS 6 Nazioni.
Per informazioni o per confermare la partecipazione potete scrivere a [email protected]
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] 6 NAZIONI U20, MODIFICA PALINSESTO INGHILTERRA v ITALIA
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] ERRATA CORRIGE
Redazione