[NOTA PER LE REDAZIONI] LUNEDI' 22 LUGLIO IL CALENDARIO HEINEKEN CUP 2013/2014
di Redazione
19/07/2013
inviato per conto di Mark Jones - ERC Media Manager - Mob: +353 87 25 44 998
email: [email protected]
NOTA PER LE REDAZIONI
PUBBLICAZIONE CALENDARIO HEINEKEN CUP 2013/2014 LUNEDI' 22 LUGLIO
L’ERC rende noto che il calendario completo delle partite, con data e orario d’inizio e nome delle emittenti che le trasmetteranno nelle prime
quattro giornate di Heineken Cup sarà annunciato lunedi 22 Luglio.
La notizia sarà data dal sito www.ercrugby.com alle 13 orario italiano.
I dettagli delle partite della 5a e 6a giornata di entrambe le competizioni saranno resi noti in un secondo momento.
NB Sarà reso noto tra breve il giorno in cui verranno annunciate le date delle prime quattro giornate della Amlin Challenge Cup 2013/14.
I weekend di coppe europee per club 2013/14
1a Giornata 10/11/12/13 ottobre 2013
2a Giornata 17/18/19/20 ottobre 2013
3a Giornata 5/6/7/8 dicembre 2013
4a Giornata 12/13/14/15 dicembre 2013
5a Giornata 9/10/11/12 gennaio 2014
6a Giornata 16/17/18/19 gennaio 2014
Quarti di finale 3/4/5/6 aprile 2014
Semifinali 25/26/27 aprile 2014
Finali
Amlin Challenge Cup – Cardiff Arms Park; venerdì 23 maggio 2014 (20.00)
Heineken Cup – Millennium Stadium; sabato 24 maggio 2014 (17.00)
Gironi Heineken Cup 2013/14
Girone 1 Leinster Rugby, Northampton Saints, Ospreys, Castres Olympique
Girone 2 Toulon, Cardiff Blues, Glasgow Warriors, Exeter Chiefs
Girone 3 Toulouse, Saracens, Connacht Rugby, Zebre Rugby
Girone 4 ASM Clermont Auvergne, Harlequins, Scarlets, Racing Metro 92
Girone 5 Ulster Rugby, Leicester Tigers, Montpellier, Benetton Treviso
Girone 6 Munster Rugby, Perpignan, Edinburgh Rugby, Gloucester Rugby
