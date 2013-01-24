[NOTA PER LE REDAZIONI] MEDIA GUIDE ITALIA - RBS 6 NAZIONI 2013
24/01/2013
Cari colleghi, la media guide della Nazionale Italiana Rugby per l’RBS 6 Nazioni 2013 è disponibile al link sottostante. La media guide in formato cartacea sarà disponibile presso il raduno della Nazionale a Roma o in occasione delle partite interne. MEDIA GUIDE – RBS 6 NAZIONI 2013 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2332&Itemid=818&lang=it ) L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Redazione