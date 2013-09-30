Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] NAZIONALE, L'8 OTTOBRE I CONVOCATI PER I CARIPARMA TEST MATCH 2013

30/09/2013

TITOLO
NAZIONALE, L’8 OTTOBRE I CONVOCATI PER I CARIPARMA TEST MATCH 2013
Cari colleghi,
il Commissario Tecnico Jacques Brunel ufficializzerà nella giornata di martedì 8 ottobre, la lista dei trenta atleti convocati con la Squadra
Nazionale per i Cariparma Test Match 2013 contro Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre), Isole Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina
(Roma Olimpico, sabato 23 novembre).
La Nazionale osserverà, in preparazione alla finestra internazionale IRB di novembre 2013, il seguente programma di raduni:
Roma – 20/23 ottobre
Raduno IRB
Roma – 27/30 ottobre
Raduno IRB


