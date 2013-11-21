Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] NUOVO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 22 NOVEMBRE

[NOTA PER LE REDAZIONI] NUOVO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 22 NOVEMBRE

di Redazione 21/11/2013

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – VENERDI' 22 NOVEMBRE



Cari colleghi,



il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, è aggiornato come segue.



L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Venerdì 22 novembre

ore 9.30 – Roma, Stadio Olimpico

Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento



ore 12.00 – Città del Vaticano

Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco

Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicato stampa



ore 14.15 – Roma, NH Vittorio Veneto

Conferenza stampa Capitano Italia







