[NOTA PER LE REDAZIONI] PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13
di Redazione
17/09/2013
PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13
Cari colleghi,
la presente per ricordarvi che domani alle ore 12.00 presso la Sala Verdi del Westin Excelsior di Milano, il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi
presenterà la stagione 2013/2014 del
Campionato Italiano d’Eccellenza
Interverranno i Presidenti, i tecnici ed i capitani delle Società del massimo campionato.
Milano, 18.09.13 – ore 12.00
Piazza della Repubblica 20
R.S.V.P. +39.06.45.21.31.12/14
[email protected]
Cari colleghi,
la presente per ricordarvi che domani alle ore 12.00 presso la Sala Verdi del Westin Excelsior di Milano, il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi
presenterà la stagione 2013/2014 del
Campionato Italiano d’Eccellenza
Interverranno i Presidenti, i tecnici ed i capitani delle Società del massimo campionato.
Milano, 18.09.13 – ore 12.00
Piazza della Repubblica 20
R.S.V.P. +39.06.45.21.31.12/14
[email protected]
Articolo Precedente
Federleague (rugby a 13), il presidente Massitti: «Il nostro movimento cresce a vista d'occhio»
Articolo Successivo
ITALIA2, IL PALINSESTO DEL III TURNO DI RABODIRECT PRO12
Redazione