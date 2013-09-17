Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13
Cari colleghi,
la presente per ricordarvi che domani alle ore 12.00 presso la Sala Verdi del Westin Excelsior di Milano, il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi
presenterà la stagione 2013/2014 del
Campionato Italiano d’Eccellenza
Interverranno i Presidenti, i tecnici ed i capitani delle Società del massimo campionato.
Milano, 18.09.13 – ore 12.00
Piazza della Repubblica 20
R.S.V.P. +39.06.45.21.31.12/14
[email protected]


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Federleague (rugby a 13), il presidente Massitti: &laquo;Il nostro movimento cresce a vista d'occhio&raquo;

Articolo Successivo

ITALIA2, IL PALINSESTO DEL III TURNO DI RABODIRECT PRO12

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019