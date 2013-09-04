Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13

Redazione Avatar

di Redazione

04/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA 2013/2014 - MILANO, 18.09.13
Cari colleghi,

il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarVi, mercoledì 18 settembre alle ore 12.00 presso la Sala Verdi Westin Excelsior di
Milano, alla presentazione del

Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014

Milano, 18.09.13 – ore 12.00
Piazza della Repubblica 20
R.S.V.P. +39.06.45.21.31.12/14
[email protected]


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ACCADEMIA &quot;IVAN FRANCESCATO&quot;, LUNEDI' SI INAUGURA LA STAGIONE 2013/2014

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: IL MUSEO DEL RUGBY A ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019