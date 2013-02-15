[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA GALLES - ROMA, 22 FEBBRAIO
di Redazione
15/02/2013
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE GALLES - ROMA, 22 FEBBRAIO
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale gallese durante il soggiorno a Roma in preparazione alla terza giornata dell’RBS 6 Nazioni di sabato
23 allo Stadio Olimpico di Roma:
Venerdì 22 febbraio
ore 12.30 – Roma, Courtyard by Marriott
Incontro stampa – allenatori a disposizione dei media
ora 14.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s run Galles – aperto ai media nei primi 10’
Per ogni necessità potete contattare:
Luke Broadley - Interim WRU National Squad Media Manager Email: [email protected] Tel: 07736185883
Courtyard Hotel by Marriott
Via Portuense, 2470, 00054 Fiumicino Roma
Tel. +39 06 999351
Redazione