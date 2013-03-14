Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA IRLANDA - ROMA, VENERDI' 15 MARZO

Redazione Avatar

di Redazione

14/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PROGRAMMA STAMPA IRLANDA – ROMA, VENERDI’ 15 MARZO
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della nazionale irlandese per la giornata di venerdì 15 marzo, vigilia della quinta ed ultima giornata di RBS 6
Nazioni 2013 in programma sabato alle 15.30 allo Stadio Olimpico di Roma.
Per ogni necessità potete contattare Karl Richardson, responsabile comunicazione dell’Irlanda, al +353.86.64.77.874 o all’indirizzo email
[email protected]
Venerdì 15 marzo
ore 14.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run – aperto ai media
ore 14.45 – Roma, Stadio Olimpico – sala conferenze stampa
Conferenza stampa – presenti un allenatore ed un giocatore


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PROGRAMMA STAMPA IRLANDA - ROMA, VENERDI' 15 MARZO

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA IRLANDA - ROMA, VENERDI' 15 MARZO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019