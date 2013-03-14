PROGRAMMA STAMPA IRLANDA - ROMA, VENERDI' 15 MARZO
di Redazione
14/03/2013
PROGRAMMA STAMPA IRLANDA – ROMA, VENERDI’ 15 MARZO Cari colleghi, di seguito il programma stampa della nazionale irlandese per la giornata di venerdì 15 marzo, vigilia della quinta ed ultima giornata di RBS 6 Nazioni 2013 in programma sabato alle 15.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Per ogni necessità potete contattare Karl Richardson, responsabile comunicazione dell’Irlanda, al +353.86.64.77.874 o all’indirizzo email [email protected] Venerdì 15 marzo ore 14.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain’s Run – aperto ai media ore 14.45 – Roma, Stadio Olimpico – sala conferenze stampa Conferenza stampa – presenti un allenatore ed un giocatore
Redazione