Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - AGGIORNAMENTO 27/30 OTTOBRE

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PROGRAMMA STAMPA ITALIA – AGGIORNAMENTO 27/30 OTTOBRE

Cari colleghi,



di seguito il programma stampa aggiornato della Squadra Nazionale per il raduno di preparazione ai Cariparma Test Match 2013 che inizia questa sera al
CPO “Giulio Onesti” di Roma per concludersi mercoledì 30 ottobre.



La conferenza stampa originariamente in programma martedì 29 ottobre alle ore 12.00 al Salone d’Onore del CONI è posticipata a data da destinarsi.
Seguiranno dettagli.



Il programma stampa della Squadra Nazionale è pertanto aggiornato come segue:



Domenica 27 ottobre

ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Inizio raduno



Lunedì 28 ottobre

ore 11.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1

Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’



ore 14.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5

Incontro stampa – Manager, ass. CT, prep. atletico, due giocatori



Martedì 29 ottobre

ore 14.15 - Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5

Incontro stampa – tre giocatori


Mercoledì 30 ottobre

ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Fine raduno - annuncio trenta convocati Cariparma Test Match 2013 – via comunicato stampa


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: A CALVISANO FINISCE IN PARIT&Agrave; 28-28

Articolo Successivo

SERIE B. RISULTATI QUARTA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019