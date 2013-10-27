[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - AGGIORNAMENTO 27/30 OTTOBRE
di Redazione
27/10/2013
PROGRAMMA STAMPA ITALIA – AGGIORNAMENTO 27/30 OTTOBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa aggiornato della Squadra Nazionale per il raduno di preparazione ai Cariparma Test Match 2013 che inizia questa sera al
CPO “Giulio Onesti” di Roma per concludersi mercoledì 30 ottobre.
La conferenza stampa originariamente in programma martedì 29 ottobre alle ore 12.00 al Salone d’Onore del CONI è posticipata a data da destinarsi.
Seguiranno dettagli.
Il programma stampa della Squadra Nazionale è pertanto aggiornato come segue:
Domenica 27 ottobre
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 28 ottobre
ore 11.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – Manager, ass. CT, prep. atletico, due giocatori
Martedì 29 ottobre
ore 14.15 - Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
Mercoledì 30 ottobre
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Fine raduno - annuncio trenta convocati Cariparma Test Match 2013 – via comunicato stampa
Redazione