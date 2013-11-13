[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - CREMONA, 14.11
di Redazione
13/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CREMONA, 14 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 14 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match di
sabato 16 allo Stadio Zini di Cremona contro le Isole Fiji.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Giovedì 14 novembre
ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Cremona, Hotel Continental
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
Redazione