[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - CREMONA, 14.11

di Redazione

13/11/2013

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CREMONA, 14 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 14 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match di
sabato 16 allo Stadio Zini di Cremona contro le Isole Fiji.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Giovedì 14 novembre

ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani

ore 14.45 – Cremona, Hotel Continental

Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare


