[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - RADUNI 20/23 E 27/30 OTTOBRE - ROMA
di Redazione
14/10/2013
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per i due raduni di preparazione ai Cariparma Test Match 2013: entrambi i raduni sono in
programma a Roma, dal 20 al 23 e dal 27 al 30 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta minuti di
anticipo sugli orari indicati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 20 ottobre
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 21 ottobre
ore 11.50 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 15.10 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – zona aule
Foto ufficiale Cariparma Test Match 2013
ore 15.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – contattare Andrea Cimbrico per dettagli
Martedì 22 ottobre
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – contattare Andrea Cimbrico per dettagli
Mercoledì 23 ottobre
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Fine raduno – rientro ai Club di appartenenza
Domenica 27 ottobre
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 28 ottobre
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – contattare Andrea Cimbrico per dettagli
Martedì 29 ottobre
ore 9.50 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 12.00 – Roma, Salone d’Onore del CONI
Conferenza Stampa Cariparma Test Match 2013
Intervengono il Presidente federale, il Commissario Tecnico, staff ed atleti della Squadra Nazionale al completo
Mercoledì 30 ottobre
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Fine raduno – rientro ai Club di appartenenza
