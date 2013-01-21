PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE FRANCESE - ROMA 2/3 FEBBRAIO
21/01/2013
Cari colleghi, di seguito il programma della Nazionale francese durante la permanenza a Roma, in vista della prima giornata dell'RBS 6 Nazioni di domenica 3 febbraio allo Stadio Olimpico contro l'Italia: Sabato 2 febbraio 2013 ore 12.05 – Roma, Aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" Arrivo Squadra Nazionale francese ore 14.30 – Roma, Westin Excelsior Hotel Conferenza stampa Capitano ed assistenti allenatori ore 16.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain's run Francia – aperto primi 15' Media Manager Lionel Rossigneux Mob. +33608451794 [email protected] ( mailto:[email protected] ) The Westin Excelsior via Vittorio Veneto, 125 00187 Roma, Italia Tel. +39.06.47.08.27.84 http://excelsior.hotelinroma.com Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
