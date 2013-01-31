Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 1 FEBBRAIO 2013

31/01/2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 1 FEBBRAIO 2013
Cari colleghi,
il programma-stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, venerdì 1 febbraio, è aggiornato come segue.
Si ricorda che è necessario inoltrare richiesta di accredito all’indirizzo [email protected] per aver accesso al CPO “Giulio Onesti”.
Venerdì 1 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Francia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

