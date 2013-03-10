[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 11/17 MARZO 2013
di Redazione
10/03/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 11/17 MARZO 2013
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per l’ultima settimana dell’RBS 6 Nazioni 2013 è il seguente:
Lunedì 11 marzo
ore 2.15 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”
Arrivo Squadra Nazionale a Roma
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Martedì 12 marzo
Nessun incontro stampa
Mercoledì 13 marzo
ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
Giovedì 14 marzo
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Irlanda – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 15 marzo
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia
ore 12.30 – Roma, Hotel Excel Monte Mario
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 16 marzo
ore 15.30 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Irlanda
Domenica 17 marzo
Fine raduno
CONTATTI UTILI
Andrea Cimbrico
Media Manager
Mob. +39.320.78.77.687
[email protected]
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39.06.80.89.137
Fax +39.06.36.85.92.30
www.coni.it
Hotel Excel “Monte Mario” - Roma
Via degli Scolopi 31
00136, Roma
Tel. +39.0635.05.80.01
www.excelmontemario.it
