[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 14/15 MARZO
di Redazione
13/03/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 14/15 MARZO
Cari colleghi,
si ricorda che il programma stampa della Squadra Nazionale per giovedì 14 e venerdì 15 marzo è il seguente:
Giovedì 14 marzo
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Irlanda – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 15 marzo
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia
ore 12.30 – Roma, Hotel Excel Monte Mario
Conferenza stampa Capitano Italia + un giocatore
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 14/15 MARZO
CITTADINI: "VINCERE CON L'IRLANDA PER NOI E PER I NOSTRI TIFOSI"
