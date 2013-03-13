Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 14/15 MARZO

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 14/15 MARZO
Cari colleghi,
si ricorda che il programma stampa della Squadra Nazionale per giovedì 14 e venerdì 15 marzo è il seguente:
Giovedì 14 marzo
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Irlanda – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 15 marzo
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia
ore 12.30 – Roma, Hotel Excel Monte Mario
Conferenza stampa Capitano Italia + un giocatore


