[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 17/24 FEBBRAIO 2013
di Redazione
13/02/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
Roma, 17-24 febbraio
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la settimana del 17/24 febbraio, in preparazione alla terza giornata dell’RBS 6
Nazioni 2013 del 23 febbraio all’Olimpico di Roma contro il Galles.
Per ogni richiesta che esuli da tale programma, siete pregati di contattare Andrea Cimbrico ai riferimenti indicati nella firma in calce.
Domenica 17 febbraio
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 18 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento
ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa – Manager Troiani, staff medico, assistenti allenatori
Martedì 19 febbraio
programma da definire
Mercoledì 20 febbraio
nessun incontro stampa
Giovedì 21 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 22 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto ai media durante il riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 23 febbraio
ore 15.30 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Galles
Domenica 24 febbraio
Fine raduno
Roma, 17-24 febbraio
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la settimana del 17/24 febbraio, in preparazione alla terza giornata dell’RBS 6
Nazioni 2013 del 23 febbraio all’Olimpico di Roma contro il Galles.
Per ogni richiesta che esuli da tale programma, siete pregati di contattare Andrea Cimbrico ai riferimenti indicati nella firma in calce.
Domenica 17 febbraio
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 18 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento
ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa – Manager Troiani, staff medico, assistenti allenatori
Martedì 19 febbraio
programma da definire
Mercoledì 20 febbraio
nessun incontro stampa
Giovedì 21 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 22 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto ai media durante il riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 23 febbraio
ore 15.30 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Galles
Domenica 24 febbraio
Fine raduno
Articolo Precedente
tmptitle
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA GARA CON IL GALLES
Redazione