PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 4/10 FEBBRAIO
di Redazione
03/02/2013
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la settimana di preparazione alla seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013 è aggiornato come segue.
Eventuali variazioni verranno comunicate tramite email. Per info: Andrea Cimbrico +39.320.78.77.687
Lunedì 4 febbraio
ore 13.30 – Roma, Hotel Excel “Monte Mario”
Incontro stampa – Manager Troiani, staff medico, assistenti allenatori
Martedì 5 febbraio
ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
Mercoledì 6 febbraio
Nessun incontro stampa
Giovedì 7 febbraio
ore 12.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 8 febbraio
ore 10.20 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”
Partenza Squadra Nazionale per Edinburgo – volo charter
ore 12.20 – Edinburgo, Aeroporto Internazionale
Arrivo Squadra Nazionale in Scozia
ore 17.00 – Edinburgo, Apex International Hotel
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 9 febbraio
ore 14.30 – Edinburgo, Murrayfield Stadium
Scozia v Italia
Domenica 10 febbraio
Fine raduno
Contatti utili
Excel Hotel “Monte Mario” – Roma
Via degli Scolopi 31
00136, Roma
Tel. +39.0635.05.80.01
www.excelmontemario.it ( http://www.excelmontemario.it/ )
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39.06.80.89.137
Fax +39.06.36.85.92.30
www.coni.it ( http://www.laborghesiana.net/ )
Apex International Hotel - Edinburgo
31-35 Grassmarket Edinburgh, Midlothian EH1 2HS
Tel. +44 845 608 3456
www.apexhotels.co.uk ( http://www.apexhotels.co.uk/ )
Redazione