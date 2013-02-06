Loading...

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 7/8 FEBBRAIO 2013

06/02/2013

Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio è aggiornato come segue: Giovedì 7 febbraio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Venerdì 8 febbraio ore 10.20 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Edinburgo – volo charter ore 12.20 – Edinburgo, Aeroporto Internazionale Arrivo Squadra Nazionale in Scozia ore 16.30 – Edinburgo, Murrayfield Stadium Sessione allenamento calciatori - aperto ai media primi 15' ore 17.30 – Edinburgo, Apex International Hotel Conferenza stampa Capitano Italia Apex International Hotel - Edinburgh 31-35 Grassmarket Edinburgh, Midlothian EH1 2HS Tel. +44.845.608.34.56 www.apexhotels.co.uk ( http://www.apexhotels.co.uk/ ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )  
