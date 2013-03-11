[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 12/13 MARZO
di Redazione
11/03/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – AGGIORNAMENTO 12/13 MARZO
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 è aggiornato come segue. Ci scusiamo per eventuali disagi
arrecati.
Martedì 12 marzo
ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
Mercoledì 13 marzo
Giornata di recupero – nessun incontro stampa
Eventuali variazioni al programma di giovedì e venerdì verranno comunicate successivamente.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione