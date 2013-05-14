[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - BORMIO 19/25 MAGGIO
di Redazione
14/05/2013
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE
Bormio (SO), 19/25 maggio
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno di preparazione al tour estivo di giugno in Sudafrica.
La Nazionale si radunerà domenica 19 maggio alle ore 19.00 presso il Palace Hotel di Bormio, dove alloggerà sino a sabato 25 maggio svolgendo gli
allenamenti presso lo Stadio Comunale.
Per ogni richiesta che esuli dal presente programma ed ulteriori informazioni sul raduno potete contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687 o
all’indirizzo email [email protected]
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 19 maggio
ore 19.00 – Bormio, Palace Hotel
Inizio raduno
Lunedì 20 maggio
ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Martedì 21 maggio
ore 12.15 – Bormio, Stadio Comunale
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel
Incontro stampa – tre giocatori a disposizione
Mercoledì 22 maggio
ore 18.30 – Bormio
Attività da definire
Giovedì 23 maggio
ore 11.00 – Bormio, Stadio Comunale
Shooting “Intervita” con atleti Squadra Nazionale – aperto ai media
Venerdì 24 maggio
ore 12.15 – Bormio, Stadio Comunale
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel
Incontro stampa – tre giocatori a disposizione
Sabato 25 maggio
Fine raduno
CONTATTI UTILI
Andrea Cimbrico
Media Manager
Mob. +39.320.78.77.687
[email protected]
Palace Hotel – Bormio
Via Milano, 54, 23032 Bormio (SO)
Tel. +39.0342.90.31.31
www.palacebormio.it
Redazione