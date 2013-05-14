Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - BORMIO 19/25 MAGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2013

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE

Bormio (SO), 19/25 maggio

Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno di preparazione al tour estivo di giugno in Sudafrica.

La Nazionale si radunerà domenica 19 maggio alle ore 19.00 presso il Palace Hotel di Bormio, dove alloggerà sino a sabato 25 maggio svolgendo gli
allenamenti presso lo Stadio Comunale.

Per ogni richiesta che esuli dal presente programma ed ulteriori informazioni sul raduno potete contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687 o
all’indirizzo email [email protected]

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Domenica 19 maggio

ore 19.00 – Bormio, Palace Hotel

Inizio raduno

Lunedì 20 maggio

ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel

Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori

Martedì 21 maggio

ore 12.15 – Bormio, Stadio Comunale

Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’

ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel

Incontro stampa – tre giocatori a disposizione

Mercoledì 22 maggio

ore 18.30 – Bormio

Attività da definire

Giovedì 23 maggio

ore 11.00 – Bormio, Stadio Comunale

Shooting “Intervita” con atleti Squadra Nazionale – aperto ai media

Venerdì 24 maggio

ore 12.15 – Bormio, Stadio Comunale

Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’

ore 14.30 – Bormio, Palace Hotel

Incontro stampa – tre giocatori a disposizione

Sabato 25 maggio

Fine raduno


CONTATTI UTILI

Andrea Cimbrico

Media Manager

Mob. +39.320.78.77.687

[email protected]

Palace Hotel – Bormio

Via Milano, 54, 23032 Bormio (SO)

Tel. +39.0342.90.31.31

www.palacebormio.it


