[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH, SETTIMANA 2
di Redazione
09/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH, SETTIMANA 2
Cremona, 10/16 novembre
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la seconda settimana dei Cariparma Test Match 2013, in preparazione alla partita di
sabato 16 novembre allo Stadio Zini di Cremona contro le Isole Fiji.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 10 novembre
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Partenza Squadra Nazionale per Cremona
ore 17.00 – Cremona, Hotel Continental
Arrivo Squadra Nazionale – un atleta a disposizione dei media
Lunedì’ 11 novembre
ore 11.00 – Cremona, Centro Sportivo San Zeno
Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30
ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental
Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico
Martedì 12 novembre
ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental
Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media
Mercoledì 13 novembre
attività da definire
Giovedì 14 novembre
ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Cremona, Hotel Continental
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
Venerdì 15 novembre
ore 11.00 – Cremona, Stadio “Zini”
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 12.00 – Cremona, Stadio “Zini”
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 16 novembre
ore 15.00 – Cremona, Stadio “Zini”
Cariparma Test Match Italia v Fiji
Hotel Continental – Cremona
Piazza della Libertà
Tel. +39.0372.43.41.41
www.hotelcontinentalcremona.it
