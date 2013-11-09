Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH, SETTIMANA 2

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH, SETTIMANA 2
Cremona, 10/16 novembre
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la seconda settimana dei Cariparma Test Match 2013, in preparazione alla partita di
sabato 16 novembre allo Stadio Zini di Cremona contro le Isole Fiji.

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.

Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.

Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Domenica 10 novembre

ore 14.30 – Torino, NH Lingotto

Partenza Squadra Nazionale per Cremona

ore 17.00 – Cremona, Hotel Continental

Arrivo Squadra Nazionale – un atleta a disposizione dei media

Lunedì’ 11 novembre

ore 11.00 – Cremona, Centro Sportivo San Zeno

Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30

ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental

Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico

Martedì 12 novembre

ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental

Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media

Mercoledì 13 novembre

attività da definire

Giovedì 14 novembre

ore 14.30 – Cremona, Hotel Continental

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani

ore 14.45 – Cremona, Hotel Continental

Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare

Venerdì 15 novembre

ore 11.00 – Cremona, Stadio “Zini”

Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento

ore 12.00 – Cremona, Stadio “Zini”

Conferenza stampa Capitano Italia

Sabato 16 novembre

ore 15.00 – Cremona, Stadio “Zini”

Cariparma Test Match Italia v Fiji


Hotel Continental – Cremona

Piazza della Libertà

Tel. +39.0372.43.41.41

www.hotelcontinentalcremona.it


