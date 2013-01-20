[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - LUNEDI' 21 GENNAIO
di Redazione
20/01/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – LUNEDI’ 21 GENNAIO
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 21 gennaio.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta minuti di
anticipo sugli orari indicati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lunedì 21 gennaio
ore 12.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
Redazione